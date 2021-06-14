СМИ: в Москве задержали главу департамента Минфина

Московские полицейские задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаила Санакоева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержание произошло на северо-западе столицы в ЖК «Алые паруса». К правоохранителям обратились жители комплекса, они увидели, как мужчина разбивает их автомобили на парковке.

Очевидцы сообщили, что Санакоев находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его направили в больницу.

Telegram-канал Baza уточняет, что инцидент произошел в районе 5 утра. Чиновник бил рукой по припаркованным машинам, заставляя срабатывать сигнализации.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет. Комментариев Минфина также не поступало.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали заместителя департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина.