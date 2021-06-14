Названы основные симптомы надвигающегося слабоумия

Признаки приближающейся деменции могут проявиться уже в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

По данным исследования, уже в этом возрасте у человека может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Возможны полная или частичная утрата речи и трудности с поиском слов для выражения мысли.

Изменение поведения тоже может свидетельствовать о начале заболевания.

«Поначалу эти изменения могут быть незаметными, но люди с нарушениями мозговой деятельности могут испытывать хандру, стать раздражительными, менее уверенными в себе и проявлять меньший интерес к занятиям, которые они когда-то любили. Депрессия и тревога могут вызывать схожие изменения личности, поэтому важно обратиться за советом к врачу, чтобы помочь установить диагноз», — подчеркивается в материале.

Пациент с развивающейся деменцией утрачивает чувство времени и места, а также страдает от потери памяти.

Ранее сообщалось, что в Швеции ученые разработали простой метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, точность которого составляет 90%.