Упавшего с самоката мэра Кисловодска переводят на лечение в Москву

Пострадавшего при падении с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова переводят на лечение в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По данным мэрии, состояние главы города остается тяжелым, но стабильным.

«Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», — рассказали в администрации.

12 июня после падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Глава города был найден без сознания около местного санатория случайным прохожим. Курбатова госпитализировали и провели операцию. Ранее сообщалось, что его ввели в искусственную кому.