Москвичей предупредили о штрафе за использование детских площадок

Запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы, введенный с 13 по 20 июня, распространяется на детские и спортивные площадки, а также на скамейки и беседки, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в беседе с ТАСС.

По его словам, за последние сутки были зафиксированы неоднократные нарушения ограничений на использование этих объектов.

«За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», — заявил Данчиков.

Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят московские развлекательные заведения, предприятия общественного питания и торговые центры на соблюдение установленных ограничений.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.