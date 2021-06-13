Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал военных помнить о вечной жизни в ситуациях, когда от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью для защиты родины. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава Русской православной церкви напомнил, что главный храм Вооруженных сил России назван в честь Воскресения Христова.

«Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг», — заявил патриарх.

По его словам, те, кто жертвует жизнью за родину, будут «вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни».

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что тела воскресших после второго пришествия Господа не будут подчиняться законам физики, так как станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа, который мог проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться.