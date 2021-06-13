В Карелии утонули дети, перевернувшись в лодке

На территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьей на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.

Лодка перевернулась 12 июня, в ней находились двое родителей 1990 года рождения и две маленькие девочки.

«Медвежьегорские спасатели сразу нашли [тела] девочек, поиски родителей водолазами продолжаются», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что возраст утонувших детей — три года и шесть лет.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте, на людях не было спасательных жилетов

В республиканской прокуратуре уточнили, что все четверо утонувших были жителями Медвежьегорска. Они приехали отдыхать к родственникам и планировали пойти на рыбалку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее лодка с семьей перевернулась на озере Ханка в Приморье.