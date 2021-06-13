Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

Глава города Кисловодска в Ставропольском крае Александр Курбатов введен в состояние искусственной комы после проведенной операции. Вся необходимая медицинская помощь ему была оказана вовремя, рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

«Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится», — написал он на своей странице в Instagram.

12 июня после падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Глава города был найден без сознания около местного санатория случайным прохожим. Курбатова госпитализировали и провели операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации хирургического отделения.