Москвичам пообещали жаркую погоду на следующей неделе

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждет жаркая погода на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы. И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то, начнет радовать», — рассказал он.

Так, по ночам 14 и 15 июня температура воздуха будет не ниже +12-17°C, а днем +24-29°C.

16 июня пройдет холодный атмосферный фронт с освежающими грозовыми дождями и шквалистым ветром, который ненадолго понизит дневную температуру до +19-24°C.

Во второй половине будущей недели синоптик обещает погоду «миллион на миллион».

«Если в четверг под утро в Москве +9-14°C, днем +21-26°C, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается +13-18°C, а в разгар дня +26-31°C, что на 5°C выше, чем должно быть в это время года», — сказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что 13 июня в Москве станет самым теплым днем с начала лета.