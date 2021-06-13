Врач рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать вино

Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, каких сочетаний вина и еды следует избегать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение», — предупредила она.

По словам специалиста, на фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреонекроза.

Кроме того, важно ограничить дозировку алкоголя до одного-двух бокалов вина в день.

Ранее врач назвала наименее вредный алкогольный напиток.