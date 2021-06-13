Ученые назвали еще один фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19

Невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян заявила, что болезнь Альцгеймера и другие виды деменции ухудшают течение коронавируса. Об этом она сообщила в лекции, опубликованной на канале «Medpoint» на YouTube.

Как отметила невролог, в 2020 году в мире пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции скончалось на 42 тыс. больше, чем за последние пять лет. Пандемия коронавируса сильно на это повлияла, подчеркнула она.

Деменцией чаще всего страдают люди пожилого возраста, у которых COVID-19 протекает в более тяжелой форме, так как на периферическую нервную систему оказывается сильное воздействие.

Ранее ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса. Головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие COVID-19.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. По его словам, люди, у которых наблюдается набор новых симптомов, должны обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.