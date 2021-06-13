Лошадь влетела в толпу людей во время Сабантуя в Татарстане

В Татарстане, в поселке Балтаси, во время проведения Сабантуя — народного праздника — лошадь, запряженная в упряжку, потеряла управление и влетела в толпу людей за ограждением, сообщает YouTube-канал tatar.inform krim.

На кадрах видео заметно, как лошадь в галопе влетает в толпу наблюдающих за праздником людей. Информационное агентство «Татар-информ» сообщает, что в результате инцидента с лошадью пострадал один 15-летний подросток. Его доставили в местную больницу с несколькими ушибами.

Ранее в Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой. Машина сбила повозку с лошадью, в которой жители Новомуслимово ехали на сельский праздник.

Сабантуй — это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар, башкир и других народов Поволжья.