СМИ: мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Курбатову направят врачей из Москвы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — рассказал он.

По данным телеканала, в транспортировке в столицу мэр пока не нуждается, но такое решение все же может быть принято.

12 июня глава администрации Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после падения с электросамоката. Чиновника доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Причины и обстоятельства падения до сих пор неизвестны.

Александр Курбатов занимает пост главы города Кисловодска с декабря 2015 года.

Ранее сообщалось, что Курбатову уже провели операцию и сейчас он находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.