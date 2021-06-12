СМИ: мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката
Мэр Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Курбатову направят врачей из Москвы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — рассказал он.
По данным телеканала, в транспортировке в столицу мэр пока не нуждается, но такое решение все же может быть принято.
12 июня глава администрации Кисловодска Александр Курбатов был госпитализирован после падения с электросамоката. Чиновника доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Причины и обстоятельства падения до сих пор неизвестны.
Александр Курбатов занимает пост главы города Кисловодска с декабря 2015 года.
Ранее сообщалось, что Курбатову уже провели операцию и сейчас он находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.