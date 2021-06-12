В Москве усилят контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата мэра столицы.

«Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что с 13 июня будут действовать дополнительные ограничения, их соблюдение будут отслеживать. При этом специальные пропуска пока вводить не планируется.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15-19 июня будут выходными днями. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.