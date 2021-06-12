Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15-19 июня будут выходными днями.

«С 15 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. включительно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, устанавливается режим работы,аналогичный режиму работы в выходной день», — говорится в документе.

Таким образом, «длинные выходные» продлятся с 12 по 20 июня, то есть девять дней. Указание не распространяется на предприятия, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с распоряжением президента России.

Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.