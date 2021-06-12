Стали известны подробности кражи двухлетнего ребенка в Видном

Соседи рассказали, что мать пропавшей двухлетней девочки сама привела в дом женщину, которая потом похитила ребенка. Об этом пишет kp.ru.

По информации издания, 36-летняя Анна познакомилась в одном из московских кафе с мужчиной и женщиной, которые представились Михаилом и Альбиной. После совместной пьянки мать позвала новых знакомых домой.

«Доверчивая женщина, пустила переночевать двух алкашей, а те украли у нее дочку. Она живет без мужа, трое или даже четверо детей», — приводятся слова соседей.

Они также поделились, что по словам самой Анны, ее муж погиб на войне. Мать оставила ребенка, потому что ей было нужно сходить в больницу. Кроме того, соседи заметили, что Михаил хотел украсть вещи из квартиры, из-за чего его пришлось прогнать. В это время Альбина забрала ребенка и также ушла.

Ранее стало известно, что в городе Видное Московской области женщина, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении.