В Техасе при перестрелке пострадали 12 человек

В американском городе Остин, столице штата Техас, ночью произошла стрельба, из-за чего пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщила полиция в Twitter.

«Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)», — говорится в заявлении.

В свою очередь, медики сообщили о 12 пострадавших, один из них находится в критическом состоянии. Что стало причиной перестрелки, не уточняется.

Ранее в американском Сан-Антонио (штат Техас) при перестрелке с полицией два человека были убиты, один страж порядка получил ранения.