Мясников назвал причину появления кровавых слез

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, на наличие какой болезни в организме могут указывать кровавые слезы. Об этом он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, такое состояние может говорить об онкологическом заболевании, в частности, об онкологии слезной железы.

Медик отметил, что также кровавые слезы могут появиться при болезнях печени.

«Это когда больной с болезнью печени, нарушением свертываемости, плачет, потеет кровью, у него слезы красные», — рассказал Мясников.

Кровавые слезы также могут указывать на эндометриоз — хроническое заболевание женской репродуктивной системы, характеризующееся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки за ее пределы.

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