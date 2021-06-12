Родители Протасевича обратились к Меркель с просьбой помочь освободить их сына

Родители белорусского блогера Романа Протасевича, которого в мае задержали в аэропорту Минска, обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой помочь освободить их сына из заключения. Об этом сообщает газета Bild.

В настоящее время Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. Как они рассказали, на родине им дали понять, что их ждет арест из-за деятельности Романа. В связи с этим ночью 17 августа прошлого года они покинули Белоруссию, хотя никогда и не были политически активными гражданами. Дмитрий признался, что до 2019 года служил в армии.

«По словам Софии (девушки Романа — ред.), мой сын все же сказал ей держаться от него подальше, потому что он надеялся, что так она избежит беды», — рассказала в интервью изданию Наталья Протасевич.

Женщина заявила, что письма, которые они с мужем отправляют сыну, Роман не получает. Даже его адвокат не может свободно разговаривать с Протасевичами по телефону, отметил Дмитрий.

«Вместо этого власти Белоруссии уже опубликовали два видео, в которых он (Роман) делает принудительные признания. Вы можете видеть явные признаки пыток: у него кривой нос. Возможно, он сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что признаки удушения», — рассказали родители белорусского оппозиционера.

В дальнейшем Наталья обратилась Ангеле Меркель с просьбой помочь их сыну.

«Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу <...> Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям», — заявила Протасевич.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее отец Протасевича рассказал о состоянии сына в СИЗО.