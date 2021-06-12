Токио покинул россиянин, который якобы получал секретную информацию от японского ученого

Сотрудник торгового представительства России в Японии, который якобы получал секретную информацию от японского ученого Кадзуо Миясака, шпионившего в пользу РФ, покинул Токио. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в японской столице.

«В обстановке оказанного на него упомянутыми сообщениями психологического давления продолжать находиться в Токио было нецелесообразно», — сказал представитель диппредставительства.

10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.

Так, 70-летний Кадзуо Миясака, который на протяжении длительного времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. По его словам, он «около 30 лет имел контакты с примерно 15 людьми, включая сотрудников российского посольства».

Позднее телеканал NHK сообщил, что японский ученый мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США. За это Миясака якобы получил от торгового представительства России в Японии 10 млн иен (около $91 тыс.).