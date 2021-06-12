Москвичей предупредили о переносе начала купального сезона

Начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится из-за дождливой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение [начала купального сезона]», – рассказал синоптик.

По его словам, вода прогреется до необходимой температуры только к четвергу, 17 июня. В настоящее время температура воды составляет +17-18°С.

При этом, по словам Вильфанда, летняя погода вернется в регионы Центрального федерального округа (ЦФО), в который входит Москва, в понедельник, 14 июня.

Ранее Вильфанд заявлял, что купальный сезон в Москве и области стартует во второй половине половине текущей недели и к выходным 12-13 июня москвичи уже смогут искупаться.