Дмитрий Ларин рассказал о подробностях допроса по делу Хованского

Видеоблогер Дмитрий Ларин на своем YouTube-канале рассказал о подробностях дела его знакомого и коллеги Юрия Хованского.

«Я в чем был, в том и поехал. То есть у меня кеды на босу ногу, без носков, шорты, без нижнего белья», — рассказал Ларин о том, как его забрали в следственный комитет.

Он был доставлен на допрос в среду, 9 июня, из собственной квартиры. По словам Ларина, допрос продолжался около двух часов, за это время следователь расспросил его о сущности работы блогером и ведении стримов на видеохостингах. Раскрыть полное содержание беседы Ларин отказался, сославшись на тайну следствия

Блогер отметил, что считает песню, из-за которой Хованского задержали, мерзкой и ужасной. Однако Ларин назвал неправильным наказывать человека за слова, которые он произнес десять лет назад.

Ранее суд арестовал до 8 августа блогера Хованского.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Хованский полностью признал свою вину.