В Дагестане проверят данные об инциденте с кризисной квартирой для женщин

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию об инциденте в кризисной квартире дагестанской журналистки Светланы Анохиной, сообщает РИА «Новости».

По словам Алиева, в аппарат уполномоченного по правам человека по Республике Дагестан не поступали обращения по поводу инцидента. Обратиться в прокуратуру было решено в связи с публикациями в социальных сетях.

11 июня силовики из Чечни при поддержке дагестанских коллег взяли штурмом расположенную в Махачкале квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Они искали «находящуюся в федеральном розыске чеченскую девушку», сбежавшую в Дагестан. При этом сама девушка отправляла в полицию видео с просьбой не выдавать ее семье. По словам правозащитницы Светланы Анохиной, девушка сбежала из родных мест после того, как опубликовала «какие-то посты в интернете, то ли феминистической направленности, то ли атеистической».