Германия смягчит ограничения на въезд

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что с 1 июля в страну смогут въезжать граждане тех стран, где в течение недели заболеваемость коронавирусом не превышает 200 случаев на 100 тысяч населения. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По его словам, это связано с тем, что в ближайшее время Европа выработает четкие правила взаимодействия с вакцинированными, выздоровевшими и прошедшими тестирование европейцами и туристами.

В Германии коронавирусом заразились 3 719 769 человек, из которых 3 568 460 выздоровели, еще 89 695 скончались. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также сообщила, что с осени пенсионерам начнут делать дополнительные прививки от коронавируса, чтобы усилить их иммунитет. Канцлер подчеркнула, что в настоящий момент события развиваются «воодушевляюще», потому что число новых заражений снижается.