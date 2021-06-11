Эрдоган анонсировал визит российской делегации в Анталью для обсуждения вопросов туризма

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Из России к нам в Анталью прибывает делегация. Будут обсуждаться вопросы, связанные с туризмом», — отметил глава государства.

Ранее Россия и Турция провели межмидовские консультации, во время которых стороны подчеркнули важность возобновления полномасштабного авиасообщения между странами при нормализации ситуации с коронавирусом.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.