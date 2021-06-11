Парламент Татарстана предложил Госдуме увеличить возраст для покупки оружия

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект поправок в федеральный закон «Об оружии», передает РИА «Новости».

В документе говорится, что законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить возрастной ценз с 18 до 21 года для покупки газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, а также холодного клинкового оружия, «предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой».

По мнению татарстанских парламентариев, эти требования не должны распространяться на граждан, которые проходят службу в армии, в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, либо специальные звания или классные чины юстиции.

В проекте закона сказано, что у них останется право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.

По мнению депутатов, право на владение гладкоствольным длинноствольным оружием следует дать лишь тем, кто ранее на протяжении пяти лет уже владел оружием ограниченного поражения. При этом, как указали авторы инициативы, только профессиональные охотники или спортсмены высокого класса смогут иметь длинноствольное полуавтоматическое оружие.

Соответствующие изменения парламентарии предложили внести и в КоАП РФ. В частности, они считают необходимым увеличить размер штрафов (с 500 руб. до 5 тыс. руб.) за нарушение правил хранения оружия и ввести возможность его конфискации в случае ношения лицом в состоянии опьянения или невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Законодательные инициативы будут направлены в Госдуму.