В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах со слухом у переболевших COVID-19

Около 18-23% пациентов с коронавирусом страдают от заложенности ушей, которая приводит к снижению слуха. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, этот процесс обратимый и его можно вылечить — у порядка 1,5-2% переболевших остаточные явления данного симптома проявляются в течение нескольких недель после выздоровления.

Пшеничная добавила, что случаи острой нейросенсорной потери слуха наблюдаются в единичных случаях.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — сообщила эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что менее 8% пациентов жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности после перенесенного коронавируса.