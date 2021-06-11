Автошколы в России переведут на новые программы к концу года

В концу текущего года у автошкол появятся новые программы обучения, сообщают «Известия» со ссылкой на правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Соответствующее поручение Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом дал вице-премьер Марат Хуснуллин. За контролем исполнения новых программ будет Рособрнадзор. У школы, которые не справляются с новыми программами могут отозвать лицензию.

По словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, по новой программе водителей будут учить принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе, учить не рисковать на дорогах.

Президент Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов считает, что новые программы ударят по «левым автошколам», что приведет их к существенному сокращению в России: с 8 тыс. до 4 тыс.

«Но этого никто не заметит. У таких автошкол нет площадок, зданий и штатных инструкторов. Вместо положенных по закону двух месяцев они учат студентов всего один. В итоге человек потом по 15 раз сдает экзамен и не может сдать. Такие школы новые программы не потянут», — заявил Ачкасов.

Как пояснил координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, действующая программа обучения наполнена теорией и это отталкивает будущих водителей, особенно тех, кто уже обладает навыками вождения. Из-за этого и появился спрос на «левые» автошколы, которые лишь торгуют сертификатами и ничему не учат, заключил эксперт.

Ранее автошколы выступили против законопроекта о дополнительных проверках со стороны ГИБДД.