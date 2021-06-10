Мэрия Рязани прокомментировала необычный способ заделки дорожных ям

Администрация Рязани прокомментировала необычный способ ремонта ям на проезжей части, применяемый в городе. Свидетелем заделки глубоких выбоин при помощи кусков старого снятого асфальта на улице Молодежной в Приокском поселке стал корреспондент «Газеты.Ru».

«Работы по ремонту участка автодороги ул. Молодежной планируется выполнить в текущем году за счет средств из областного бюджета. Управление благоустройства города не являлось заказчиком работ, указанных в Вашем обращении», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе администрации города.

При этом в пресс-службе в нарушение ст. 40 Закона РФ о СМИ с августа 2020 года не давали ответ на запрос о разбитых в течение многих лет тротуарах у жилых домов по другим адресам города. «Благоустройство и ремонт проездов, расположенных на территории города Рязани, не разграниченных в собственность третьих лиц, возможно выполнить в комплексе с ремонтом дворовых территорий, земельные участки которых сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», — ответили в пресс-службе спустя 8 месяцев.

9 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал работу администрации города из-за разбитых дорог. «По некоторым дорогам ездить просто невозможно», — заявил Любимов.