В ГД предложили продлить сроки возврата средств за отмененные из-за пандемии туры до 2023 года

В Госдуме разработали законопроект о продлении сроков, в которые туроператоры должны вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся туры, до 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал его автор – зампред думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Законопроект уже разработан, он создан при содействии с Российским союзом туриндустрии и ждет экспертной оценки», — сказал «Газете.Ru» заместитель председателя думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

На данный момент авиаперевозчики имеют право вернуть туроператорам деньги в течение трех лет с момента несостоявшегося рейса, пояснил он. При этом последние обязаны выплатить средства туристам до конца 2021 года.

«Создается ситуация, в рамках которой туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, которые они сами получат от перевозчиков в конце 2023 года», — пояснил парламентарий.

Законопроект также наделяет правительство правом при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности во всей стране или в отдельных регионах установить особенности исполнения договоров о предоставлении гостиничных услуг и реализации турпродукта.

В случае ЧС они смогут перенести сроки бронирования или отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и возвратить заказчику уплаченную им сумму. Если договор расторгнет клиент, исполнитель все равно обязан будет вернуть ему потраченные средства. Сроки возврата установит правительство.