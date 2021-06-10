«Удивленный» британец прославился после побега от полиции на скорости 240 км/ч

В соцсетях подшучивают над «дикими» глазами 19-летнего водителя из британского графства Чешир, который обогнал преследовавшую полицейскую машину, разогнавшись до 240 км/ч. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Молодой человек по имени Нейтан был заключен в тюрьму на год за то, что, что совершил несколько нарушений ПДД — двигался на автомобиле без опознавательных знаков, без страховки, проехал на красный сигнал светофора, а затем обогнал машину полиции и пытался скрыться на скорости, превышающей допустимую почти в три раза, сообщает издание.

Полиция была вынуждена прекратить погоню по соображениям безопасности, когда он разогнался почти до 240 км/ч, но позже его остановили в жилом районе. В итоге водитель признал себя виновным и отправился отбывать наказание.

После того, как фотография Нейтана была опубликована полицией Чешира, пользователи соцсетей «безжалостно издевались над его «удивленным» выражением лица», отмечает газета. Один из пользователей предположил, что он «высунул голову в окно, судя по глазам», а другой сравнил его голову с трофеем Лиги чемпионов.

Другие предположили, что на фото водитель все еще двигается по трассе на огромной скорости. Некоторые посмеивались над ушами Нейтана: «Надеюсь, окна были закрыты, а то он бы взмыл ввысь с помощью этих ушей».

Часть пользователей сравнила Нейтана с британским комиком Джеком Уайтхоллом.

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