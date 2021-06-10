Жители омской деревни попросили Меркель отремонтировать им дорогу

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области, где проживают русские немцы, записали видеообращении к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом помочь им отремонтировать дорогу. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане попросили заасфальтировать главную улицу населенного пункта, ремонта которой они добиваются в различных инстанциях с 2008 года.

«К вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, которая была образована на рубеже XIX-XX веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью сделать дорогу по улице Дмитрия Карбышева. <…> Мы хотели бы просить помощи у вас, зная о том, как вы заботитесь о своих соотечественниках», — сказала одна из местных жительниц.

В свою очередь администрация Омского района завила, что муниципальные власти в 2021 году составили проект ремонта дороги для участия в конкурсе омского Минстроя, но он не был утвержден из-за изменения стоимости проекта. В результате работы были перенесены на 2022 год.

В пресс-службе Министерства строительства Омской области уточнили, что администрация населенного пункта, при составлении сметы проекта, взяла за основу цены на строительные материалы актуальные для 2000 года. Из-за этого проект не был утвержден, а местным властям предложили пересчитать расходы.