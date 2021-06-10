В Госдуме оценили предложение МВД сделать техосмотр необязательным

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал «Газете.Ru» идею Министерства внутренних дел (МВД) России сделать добровольным технический осмотр для владельцев легковых машин.

«Водители действительно должны адекватно оценивать техническое состояние автомобиля, потому что они в первую очередь могут подвергать риску себя и тех, кого они перевозят. С другой стороны, к сожалению, не все водители у нас адекватные, и автомобили некоторых водителей похожи на ведро с болтами, как это называют в народе. Есть огромное количество участников дорожного движения, которые могут пострадать вследствие отказа технического средства», — заявил Старовойтов.

При этом он отметил, что «в той форме, в которой мы видели техосмотр все прошедшие годы», действительно можно сделать его добровольным или даже отменить.

«Либо техосмотр все-таки должен быть, но не в той форме, в которой он был. Мы понимаем, что, когда мы техосмотр отдали страховым компаниям, этот шаг был рассчитан на то, что бизнес с этим справится лучше, чем с этим справлялись в ГИБДД, но в итоге мы получили то, что техосмотр вообще перестали делать. Фактически водители получают соответствующий талончик без прохождения соответствующих проверок», — считает парламентарий.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о том, что МВД разработало предложение, в рамках которого процедура прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей может стать добровольной, а не обязательной.