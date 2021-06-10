СМИ назвали причину смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Причиной смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу стал инсульт на фоне коронавируса. Об этом сообщает 19rus.info.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким. Шойгу, сестра главы Минобороны Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

Он отметил, что «благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям» Шойгу заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан, Республика Тува. В 1977 году стала выпускницей Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело». В декабре 2007 года была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.