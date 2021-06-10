В Москве впервые с января выявили больше 5 тысяч случаев коронавируса

В Москве коронавирус подтвердился еще у 5 245 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Такой показатель является рекордным с 15 января, когда было выявлено 5534 новых случая заражения.

За прошедший день были госпитализированы 1 415 жителей столицы, выздоровел 2 671 пациент, скончались 63.

С начала пандемии в Москве коронавирус был зафиксирован у 1 214 459 человек, вылечились 1 084 914, умерли 20 711.

Число выявляемых случаев коронавируса в столице растет седьмой день подряд. За прошлые сутки инфекция подтвердилась у 4 124 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве. При этом вводить локдаун на фоне роста случав коронавируса в столице не планируется.