В России выявили рекордное с февраля число новых случаев коронавируса

В России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля. Об этом сообщает федеральный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 10 096 пациентов, умерли 383.

Большинство случаев заражения зафиксировали в Москве (5245), Петербурге (859), Московской области (801), Нижегородской области (172) и Ростовской области (156).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 5 167 949 жителей России, выздоровели 4 771 995, скончались 125 278.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России.