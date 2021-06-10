Против помощника капитана российского судна «Амур» завели дело

Уголовное дело завели в отношении третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского, которое ранее столкнулось с японской рыболовецкой шхуной, передает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

«Вчера вечером прокуратура (Японии — «Газета.Ru») нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено», — сказали в диппредставительстве.

Собеседник агентства добавил, что следствие будет идти в течение 20 дней.

Добрянский был задержан 7 июня. Как уточнили в российском генконсульстве в Саппоро, дело было открыто по статьям «халатность» и «ненадлежащее управление судном» Уголовного кодекса Японии.

Ранее в Японии окружной суд города Асахикава принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

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