В России могут запретить преступникам выступать в СМИ и публиковать мемуары

Преступникам в России могут запретить выступать выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также выпускать мемуары и получать за это материальное вознаграждение. За такие действия осужденным, а также тем журналистам и издателям, которые будут содействовать им в этом, будут грозить многомиллионные штрафы, пишут «Известия».

Как сообщает газета, в ближайшее время в Госдуму будет внесен пакет соответствующих законопроектов. Речь идет о поправках, которые планируется внести в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также Федеральный закон об административном надзоре.

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин в пояснительной записке к законопроектам, одним из авторов которых он является, отметил, что человек, совершивший преступление, должен понимать неотвратимость наказания.

«Между тем, в современных реалиях, преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и, при содействии СМИ и сети Интернет, популярность», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, получение дохода от выступлений в СМИ и опубликования воспоминаний фактически считается вознаграждением за совершенное преступление. Предлагается «установить в отношении лиц, осужденных за совершение насильственных преступлений, введение обязательного дополнительного наказания в виде запрета на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интернет, а также на ведение аккаунтов в социальных сетях, опубликование мемуаров», сказано в документе.

По информации издания, во фракциях Госдумы готовы поддержать инициативу депутата.

Саблин также отметил, что причиной разработки законопроекта стали действия «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который мог получить вознаграждение при покупке прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк», который был выпущен телеведущей Ксенией Собчак.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из жертв и выразил желание «помочь» второй пострадавшей зачать детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью «скопинского маньяка».

Документальный фильм Собчак вызвал негативную реакцию в обществе, журналисты и политики обвинили телеведущую в погоне за хайпом и нарушении этики, а также призвали законодательно запретить бывшим заключенным давать интервью.