Жителей дома в Лобне эвакуируют

Жителей дома по адресу Текстильная 16 в подмосковной Лобне эвакуируют, об этом сами очевидцы сообщили «Газете.Ru».

По информации некоторых жильцов, эвакуацию проводят только в двух подъездах, при этом людей просят покинуть квартиры сообщить об этом соседям.

«Вроде заложена бомба, всех просят покинуть квартиры, мне знакомый из полиции сообщил», — заявила одна из жителей дома.

Об эвакуации сообщила также жительница дома по адресу Текстильная 18.

«Надеюсь, что окажется чем-то ложным и что это не является угрозой жизни. Страшно, кот остался в квартире, суп остался на плите, ничего не понятно <...> суп остался на выключенной плите, и все же неприятно, испортится. В скором темпе собиралась», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Как ранее сообщал Telegram-канал Baza, Текстильная улица в оцеплена из-за обнаружения предмета подозрительной коробки с проводами в лобненской котельной. Обследовавшие предмет кинологи подтвердили, что внутри может находиться бомба.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что несколько жилых домов в Лобне эвакуированы из-за угрозы взрыва на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на месте работают правоохранители.