Ученые выяснили, что вакцина AstraZeneca в 1,5 раза повышает риск развития кровотечений

Ученые Эдинбургского университета провели исследование о последствиях вакцинации 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, и обнаружили, что последняя на 48% повышает риск развития кровотечений. Об этом сообщает Nature Medicine.

«Мы изучили почти все вакцинированное население Шотландии, и обнаружили, что вакцина Pfizer не вызывала серьезных побочных эффектов, в то время как вакцина AstraZeneca повышала вероятность развития аутоиммунных проблем, тромбов и кровотечений», — пояснил профессор Эдинбургского университета Азиз Шейх.

Он подчеркнул, что для большей части населения риск таких побочных эффектов крайне мал, поэтому это не должно быть основанием для отказа от вакцинации, если у человека в прошлом не было серьезных проблем с кровеносной системой.

Ранее немецкие ученые установили проблему, из-за которой вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов.