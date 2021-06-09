Мичиган подтвердил первый случай хантавируса

В американском штате Мичиган человек впервые заразился хантавирусом. Об этом пишет Detroit Free Press со ссылкой на официальное заявление местных властей.

Женщина, которая, вероятно, заразилась при уборке пустующего жилого дома, где обитали грызуны, была госпитализирована. К настоящему моменту она уже идет на поправку и находится на лечении дома.

«Эта инфекция по-прежнему очень редкая. Даже при единичных заражениях можно избежать ее распространения, если будут соблюдаться меры предосторожности», — приводятся слова пресс-секретаря местного минздрава Сюзанны Ринглер-Серниглья.

Отмечается, что хантавирус является редким, но тяжелым и часто смертельным респираторным заболеванием. Вирус проявляется через одну-пять недель после заражения, которое чаще всего происходит при контакте со слюной, мочой или экскрементами грызунов. Заболевание имеет следующие симптомы: высокая температура, головная боль, ломота в теле, сыпь, тошнота, диарея и отек легких.

Ранее в китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.