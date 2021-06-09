Власти Петербурга прокомментировали приостановку аренды самокатов

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что приостановка деятельности сервисов аренды самокатов в Санкт-Петербурге — решение самих кикшеринговых компаний. Об этом он сообщил 78.ru.

Он отметил, что комитет к этому решению никакого отношения не имеет, а в ходе заседания рабочей группы будет разработано соглашение с сервисами аренды самокатов.

«В основу соглашения включены следующие пункты: полный запрет движения самокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади. В рамках проведения Евро-2020 движение самокатов будет ограничено в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков; ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту», — отметил Поляков.

Также будет ограничено движение возле главных достопримечательностей города.

Ранее в среду стало известно, что в Санкт-Петербурге перестали работать кикшеринговые сервисы, в частности, Whoosh, Urent и Molnia.

В Whoosh пояснили, что это решение связано с попыткой урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города.