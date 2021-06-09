Суд приговорил к 9 годам колонии напавшего на геев на Курском вокзале

Басманный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии Антона Бережного, который напал с ножом на двух геев и убил одного из них на Курском вокзале в Москве в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Отмечается, что Бережный признан виновным по статье 116 УК РФ («Побои») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее Коллегия присяжных заседателей признала виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и побоях Антона Бережного, который напал с ножом на двух геев и убил одного из них на Курском вокзале в Москве в 2019 году.

Согласно Уголовному кодексу России, срок наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление.

Бережного повторно осудили за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. По версии следствия, он напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова в ночь на 29 июня 2019 года возле Курского вокзала. Евгению удалось выжить, Роман скончался на месте. Позднее потерпевший сообщил, что перед избиением нападавший оскорблял его и погибшего. Нецензурные крики обвиняемого касались нетрадиционной сексуальной ориентации.

Изначально Бережного обвиняли в убийстве и побоях. В феврале прошлого года он был частично оправдан присяжными, которые решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Позже Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

1 июня Бережной сбежал из зала суда, когда уже во втором судебном процессе проходили прения сторон. 4 июня его задержали.