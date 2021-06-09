Уилану в колонии отказали в снятии статуса «склонный к побегу»

Осужденный в России за шпионаж гражданин США и ряда других стран Пол Уилан, который отбывает наказание в мордовской колонии, получил уже пять предупреждений. Об этом сообщили его адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова.

«У него есть так называемая «красная полоса», которая означает, что он склонный к побегу. Он просил администрацию колонии снять этот статус, но ему отказали», — добавили правозащитники.

По их словам, из-за вынесенных американцу предупреждений условия его содержания более строгие.

«Например, он может работать только в первую смену и после обеда не может выходить на прогулку. Каждые два часа его будят и уже даже врач сказал, что у него высокое давление из-за того, что он не высыпается», — уточнили адвокаты.

Они поделились, что их подзащитный получил предупреждение, например, за то, что покинул рабочее место и пошел попить воды или решил принять душ не по установленному расписанию.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.