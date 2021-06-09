В Госдуме назвали невозможным снижение скорости в городе до 30 км/ч

Дорожная инфраструктура России не готова к понижению максимальной скорости движения транспорта в городе до 30 км/ч, считает депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Таким образом он прокомментировал «Газете.Ru» ранее упомянутую в ГИБДД возможность снижения разрешенной скорости в дорогах с 60 км/ч до 30 км/ч.

«У нас же не та дорожная инфраструктура, как в Европе: в Москве много всего настроено, много знаков, путаница. Есть ввести 30 км/ч, город вообще встанет. Стройте подземные переходы для пешеходов, не надо доходить до абсурда», — объяснил Лысаков.

По его мнению, есть ряд более эффективных инструментов создания безопасной дорожной инфраструктуры.

«Там, где надо снизить скорость, есть возможность это обозначить знаками – зачем меня это федеральными законами? Есть менять это федеральными законами, человек будет все время путаться, думать, смотреть на спидометр, а не на дорогу, у нас от этого будет больше жертв», — добавил депутат.

Ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что ограничить скорость движения в российских городах до 30 км/ч можно, но делать это нужно обоснованной, а каждый случай рассматривать отдельно.