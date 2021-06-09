В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

Жительница Плесецкого района Архангельской области полностью признала вину в убийстве собственного отца, которого она ударила ножом в спину за то, что он ел суп прямо из кастрюли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СК.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается», — заявили следователи.

Убийство произошло 6 июня в поселке Савинский, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 36-летней задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Кабардино-Балкарии женщина призналась, что сожгла мужа 10 лет назад. Все это время родственники погибшего обращались в полицию с просьбой найти виновного, однако признательные показания были даны только сейчас.