Юрия Хованского задержали в Петербурге по подозрению в экстремизме

В Санкт-Петербурге задержали видеоблогера и рэпера Юрия Хованского по подозрению в экстремизме и призывах к осуществлению террористических актов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, причиной задержания стал ролик с песней про «Норд-Ост» — террористический акт и захват заложников, который произошел в период с 23 по 26 октября 2002 года. В результате захвата заложников и последующей операции по их освобождению погибли 130 человек из 916 захваченных и 40 террористов.

Видеоролик был размещен в YouTube на канале, который не является официальной страницей Хованского.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Ранее другого популярного блогера Эдварда Била задержали из-за ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. Блогера вынудили продать все свои автомобили для возмещения ущерба.