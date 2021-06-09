В Петербурге закрыли сервисы по прокату самокатов

В Санкт-Петербурге закрыли сервисы по прокату самокатов (кикшеринги). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«С сегодняшнего утра почти во всех питерских сервисах невозможно взять в аренду самокат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6 утра местные следователи и оперативники разыскивают и изымают самокаты с парковок. Это связано с уголовным делом, которое было возбуждено в конце мая по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» из-за произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в каршеринговых организациях проходят обыски в связи c наездом на детей пользователей электросамокатов. Правоохранители ищут документы, представляющие интерес для следствия. Также устанавливается личность мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка и скрылся.

В течение нескольких дней в Петербурге было совершено сразу несколько наездов на электросамокатах на детей дошкольного возраста. Известно, что два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, следователи возбудили дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», еще по одному случаю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.