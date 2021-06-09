В Гидрометцентре предупредили москвичей о грозах и граде в ближайшие дни

В Москве продолжатся дожди, они будут сопровождаться грозами и градом, но при этом будет тепло, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дожди кратковременные продолжатся. Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни — 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа», — сказал он.

По данным Гидрометцентра, температура ночью в эти дни будет +10-15 С°, днем — + 20-25 С°. Ожидается в основном северо-восточный ветер 5-10 м/с., при грозе порывы до 15 м/с. На выходных — кратковременный дождь, гроз и сильного ветра не предвидится.

Накануне в Ленинградской области прошел град размером с перепелиное яйцо. Дачники пожаловались на непогоду, потому что град уничтожил всходы, а на некоторых участках даже пробил теплицы.