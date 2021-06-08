Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега прислала первое письмо из заключения

Гражданка России София Сапега, которая ранее была арестована в Белоруссии, прислала первое письмо из заключения. Она датировано 3 июня — в этот день ей нужно было защищать магистерскую диссертацию. Текст письма с разрешения семьи Сапеги опубликовало издание «Подъем».

В своем послании девушка указала, что впервые заплакала, когда получила вести от родных, но в остальном она «в порядке».

Россиянка призналась, что она не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая, поэтому состояние своей кожи она «определяет руками».

«Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров. Нужно маленькое, карманное и в пластмассовой рамке», — говорится в ее письме.

Сапега также заявила, что она «ориентируется по колоколам».

«Поскольку живу я пока вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. Так я ориентируюсь», — объяснила арестованная.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ситуацией с россиянкой Софией Сапегой.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.