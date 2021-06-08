Минпросвещения не планирует введение обязательного цифрового портфолио для школьников

Министерство просвещения не собирается вводить для всех школьников обязательное цифровое портфолио. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Павел Кузьмин.

«Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не требуется», — заявил он.

По словам Кузьмина, решение о том, нужно ли ребенку такое портфолио или нет будут принимать родители. Глава департамента добавил, что портфолио призвано стать аналогом папки с достижениями ребенка, куда будет собираться положительная информация, а не «черные метки».

«Мы говорим про то, что можно создать такой удобный для семьи сервис, в котором бы фиксировались, отмечались результаты учащихся», — пояснил он.

В ноябре 2020 года в Минпросвещения, говоря о пользе Цифровой образовательной среды, рассказали, что у школьников появится возможность создать «электронное портфолио» со всеми достижениями, которое пригодится в будущем для поступления в вуз и при приеме на работу.